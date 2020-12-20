20.12.2020 10:19

Смертельное ДТП: пойман водила, погубивший жену в пьяной аварии - ГУНП

Полицейские задержали водителя, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Холодногорском районе Харькова



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на улице Холодногорской поступила в полицию 19 декабря 2020 года около 18:45.

Предварительно, водитель иномарки Volkswagen Touareg не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

От полученных травм 33-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте.

Поскольку 33-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, его доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Результаты освидетельствования подтвердили состояние мужчины.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В настоящее время правонарушитель находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в скоеннни преступления и избрании меры пресечения.