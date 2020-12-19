19.12.2020 21:14

ВИДЕО, ФОТО: В Харькове Volkswagen Touareg снес столб. Есть погибшие - Обновлено

Инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова.



Соцсети

Пользователи соцсетей сообщают что на улице Холодногорской автомобиль Volkswagen Touareg допустил наезд на столб. На видео как минимум один труп.

Отмечается, что части автомобиля разбросаны по всей проезжей части

На месте работают правоохранители и медики.

Как сообщили телеграм-канал Автомобильный Харьков| СТО, "На Холодной горе пьяный водитель снёс столб и убил свою жену.

По ул.Елизарова, 50 (Холодногорская) бухой в стельку тип, на Тауреге не справился с управлением, снёс бетонный столб опоры и развалил машину.

В ДТП погибла его жена, которая была на пассажирском месте. Виновника увезли на Шевченко 26 на освидетельствования. Как нам пишут, у семьи остался ребенок без мамы..."

Очевидцы сообщают "Это жесть. Проезжал там через минуту после дтп, вызывал скорую и ментов. При мне ребята прохожие ее пылись откачать. Скорая была через пять минут. Подошли проверили пульс, сделали одну попытку массажа сердца и отошли. Она уже была мертва. Просто треш.

Мужик еле базарил, я подумал что он просто в шоке. Повезло, что никого не было. Потому что он сбил столб и вылетел на встречку. Удар прямо в пассажирское сиденье об столб. Столб в щепки. Этот мужик при мне ее вытаскивал через задние левые двери."