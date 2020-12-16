Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На подпольном производстве под Харьковом бодяжили элитный алкоголь – Прокуратура
16.12.2020  12:30   

ФОТО: На подпольном производстве под Харьковом бодяжили элитный алкоголь – Прокуратура

Во время обыска изъято 500 бутылок алкоголя и свыше 4 тонн спирта.


//khar.gp.gov.ua

Досудебное расследование установило, что в Дергачевском районе Харьковской области предприятие, которое, согласно налоговой отчетности, не осуществляет производство и оптовую реализацию алкогольной продукции, имеет рабочую линию по производству алкогольных напитков под брендами известных марок. При этом ни спирт, ни марки акцизного налога для производства алкогольной продукции предприятием в текущем году официально не получались. Продукция, производимая на указанном подпольном предприятии, в дальнейшем реализовывалась в точках продаж на территории Харьковской области.

В ходе обысков, проведенных совместно со следователями Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области и сотрудниками Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, изъято свыше 4 тонн спирта, более 500 бутылок готовой алкогольной продукции, а также специальное оборудование.

Дергачевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по факту незаконного производства и реализации подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  алкоголь, фальсификат, прокуратура, харьков
 
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