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14.12.2020  16:49   

Бросал в бабушку мебель и посуду: домашний тиран сядет за решетку - Прокуратура

Суд наказал мужчину, который издевался над собственной бабушкой.


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При поддержкее публичного обвинения областной прокуратурой Лозовской горрайонный суд признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины) и назначил наказание в виде 4 месяцев ареста.
 
По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, установлено, что в течение декабря 2019–мая 2020 года 34-летний нигде не работающий житель Лозовского района привлекался к админответственности за домашнее насилие в отношении своей бабушки, в доме которой живет.
 
С сентября 2019 года мужчина состоял на учете в Лозовском отделе полиции ГУНП Харьковской области как лицо, которое совершает домашнее насилие, однако должных выводов для себя не сделал.
 
Чувствуя свою безнаказанность, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал психологическое насилие в отношении своей 75-летней бабушки.
 
Внук бросал в родственницу мебель и кухонную посуду, нецензурно ругался и обливал ее холодной водой.
 
Пожилая женщина вынуждена была спасаться бегством из собственного дома и неоднократно ночевать на дворе.
 
Во время судебного следствия мужчина признал вину лишь частично и пояснял, что в таком его поведении виноват алкоголь.
 
Приговор суда вступил в силу.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  тиран, насилие над бабушкой, харьков
 
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