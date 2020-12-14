14.12.2020 16:49
Бросал в бабушку мебель и посуду: домашний тиран сядет за решетку - Прокуратура
Суд наказал мужчину, который издевался над собственной бабушкой.
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При поддержкее публичного обвинения областной прокуратурой Лозовской горрайонный суд признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины) и назначил наказание в виде 4 месяцев ареста.
По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, установлено, что в течение декабря 2019–мая 2020 года 34-летний нигде не работающий житель Лозовского района привлекался к админответственности за домашнее насилие в отношении своей бабушки, в доме которой живет.
С сентября 2019 года мужчина состоял на учете в Лозовском отделе полиции ГУНП Харьковской области как лицо, которое совершает домашнее насилие, однако должных выводов для себя не сделал.
Чувствуя свою безнаказанность, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически совершал психологическое насилие в отношении своей 75-летней бабушки.
Внук бросал в родственницу мебель и кухонную посуду, нецензурно ругался и обливал ее холодной водой.
Пожилая женщина вынуждена была спасаться бегством из собственного дома и неоднократно ночевать на дворе.
Во время судебного следствия мужчина признал вину лишь частично и пояснял, что в таком его поведении виноват алкоголь.
Приговор суда вступил в силу.