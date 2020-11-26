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26.11.2020  19:48   

Дети отравились молочным супом: в детсаду идет проверка (ГУНП)

Полицейские выясняют всех обстоятельств происшествия.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 ноября 2020 года в Дергачевский райотдел поступила информация об отравлении детей в детском садике, расположенном в городе Дергачи.
 
Сотрудники полиции установили, что 25 ноября 2020 года с 8:00 до 16:00 в детсаду находились 10 детей в возрасте 3-4 года.
 
Вечером малыши ели молочный суп с макаронными изделиями.
 
На следующий день воспитатель группы сообщила директору заведения о том, что шестеро детей отсутствуют.
 
В телефонном режиме родители рассказали, что малыши не хорошо себя чувствовали.
 
Вечером им стало плохо.
 
Некоторые родители обратились к телефону семейных врачей для получения консультации.
 
Никто не был госпитализирован.
 
Информация внесена в Единый учета Дергачевского отдела полиции.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  отравление детей, расследование, харьков, дергачи
 
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