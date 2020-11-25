ДТП без головы: суд отправил водителя под арест (МГ Объектив)

Водителя иномарки, который насмерть сбил пешехода на проспекте Льва Ландау, отправили под арест без права внесения залога.
Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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