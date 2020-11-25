25.11.2020 18:22

ДТП без головы: суд отправил водителя под арест (МГ Объектив)

Водителя иномарки, который насмерть сбил пешехода на проспекте Льва Ландау, отправили под арест без права внесения залога.



ДТП без головы: суд отправил водителя под арест (МГ Объектив)



Такое решение приняли во вторник, 25 ноября, в Киевском районном суде Харькова

Соответствующую меру пресечения требовала прокуратура, мотивируя это тем, что подозреваемый может начать скрываться от правоохранительных органов.

Сам мужчина в суде заявил, что своей вины не признает и якобы ехал на зеленый.

«Скорость где-то около 50 км/ч. Двигался по левой стороне дороги, внезапно я увидел пешехода, который передвигался на красный сигнал светофора. Я ехал на зеленый свет. Все очень быстро произошло, мгновенно. Остановить машину я не смог уже, потому что дорога была мокрая», – заявил водитель.

Судья приняла решение оставить его под стражей на 60 дней.