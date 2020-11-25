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25.11.2020  18:22   

ДТП без головы: суд отправил водителя под арест (МГ Объектив)

Водителя иномарки, который насмерть сбил пешехода на проспекте Льва Ландау, отправили под арест без права внесения залога.


ДТП без головы: суд отправил водителя под арест (МГ Объектив)
Такое решение приняли во вторник, 25 ноября, в Киевском районном суде Харькова
 
Соответствующую меру пресечения требовала прокуратура, мотивируя это тем, что подозреваемый может начать скрываться от правоохранительных органов.
 
Сам мужчина в суде заявил, что своей вины не признает и якобы ехал на зеленый.
 
«Скорость где-то около 50 км/ч. Двигался по левой стороне дороги, внезапно я увидел пешехода, который передвигался на красный сигнал светофора. Я ехал на зеленый свет. Все очень быстро произошло, мгновенно. Остановить машину я не смог уже, потому что дорога была мокрая», – заявил водитель.
 
Судья приняла решение оставить его под стражей на 60 дней.
 
Напомним, ДТП произошло в Харькове 23 ноября. В результате столкновения пешеход погиб, а его голова оказалась внутри салона автомобиля.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  дтп, полиция, авария, льва ландау, без головы
 
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