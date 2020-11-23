Кровь на мостовой: в жутком ДТП у пешехода оторвало голову (Обновлено, Telegram)

О страшной аварии сообщают очевидцы.
Как информируют Телеграмм-каналы Харьков Life и Труха, произошло жуткое ДТП.
На проспекте Ландау водила на Mercedes пролетел на красный и сбил пешехода.
Скорость машины была столь большой, что у человека от удара оторвало голову.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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