Главная Новости Криминал и происшествия Кровь на мостовой: в жутком ДТП у пешехода оторвало голову (Обновлено, Telegram)
23.11.2020  15:35   

Кровь на мостовой: в жутком ДТП у пешехода оторвало голову (Обновлено, Telegram)

О страшной аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют Телеграмм-каналы Харьков Life и Труха, произошло жуткое ДТП.

На проспекте Ландау водила на Mercedes пролетел на красный и сбил пешехода.

Скорость машины была столь большой, что у человека от удара оторвало голову.

 

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков. оторвало голову
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: На Основе перевернулся грузовик с прицепом (Telegram) 23.11 Криминал и происшествия ДТП на Безлюдовке: маршрутку зажало между грузовиками (Соцсети) 23.11 Криминал и происшествия На Одесской сбили дедушку-пешехода: ВИДЕО момента аварии (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 