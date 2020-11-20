20.11.2020 14:59

Взрывы на Гагарина: бросивший гранаты задержан (ГУНП)

Харьковская полиция задержала мужчину, который взорвал гранаты.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 ноября 2020 года в 11:46 в полицию поступила информация от женщины.

Она заявила, что в квартиру ее сестры, расположенной на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат.

На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

По указанному адресу срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского райотдела, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу было введено специальную полицейскую операцию «Гром».

Работая на месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, якобы, за денежным долгом.

- После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату, - рассказал Валерий Сокуренко. - Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались.

В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала.

Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу.

Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку

Там он подорвал третий боеприпас.

Взрывом ему отрвало кисть руки.

Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Злоумышленник госпитализирован, он в тяжелом состоянии.

По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Валерий Сокуренко также отметил, что палата, в которой человек будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции.

Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен обыск с целью обнаружения возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления.

За его совершение предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.