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20.11.2020  14:59   

Взрывы на Гагарина: бросивший гранаты задержан (ГУНП)

Харьковская полиция задержала мужчину, который взорвал гранаты.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 ноября 2020 года в 11:46 в полицию поступила информация от женщины. 
 
Она заявила, что в квартиру ее сестры, расположенной на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат. 
 
На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.
 
По указанному адресу срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского райотдела, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.
 
Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу было введено специальную полицейскую операцию «Гром».
 
Работая на месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, якобы, за денежным долгом.
 
 - После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату, - рассказал Валерий Сокуренко.  - Вторую гранату он забросил в комнату.  Обе они взорвались. 
 
В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала. 
 
Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. 
 
Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку
 
Там он подорвал третий боеприпас. 
 
Взрывом ему отрвало кисть руки. 
 
Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь.
 
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.  15, ч.2 ст.  115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Вещественные доказательства изъяты. 
 
Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Злоумышленник госпитализирован, он в тяжелом состоянии. 
 
По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.
 
Валерий Сокуренко также отметил, что палата, в которой человек будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции. 
 
Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен обыск с целью обнаружения возможного факта хранения оружия и боеприпасов.
 
В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. 
 
За его совершение предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрывы на гагарина, гранаты, харьков
 
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