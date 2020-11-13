13.11.2020 08:14

Егерьская стрельба: ранившего женщину взяли под арест (ГУ НП)

Харьковчанина, который обстрелял автомобиль в Купянском районе, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 273 000 гривен. Следователи настаивали на аресте без права внесения залога.



// hk.npu.gov.ua

Задержанный подозревается в покушении на убийство 49-летней жительницы района.

Напомним, 7 ноября около 23:00 подозреваемый вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике «Toyota». Во время движения они увидели автомобиль «ВАЗ», в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина совершил несколько выстрелов в сторону автомобиля «ВАЗ», вследствие чего пассажирка автомобиля получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.



Сведения по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Полицейские Купянщины собрали неопровержимые доказательства причастности 44-летнего подозреваемого к совершению преступления и объявили ему подозрение в совершении данного уголовного преступления. В ходатайстве в суд об избрании меры пресечения злоумышленнику следователи настаивали на аресте без права внесения залога.



Согласно санкции статьи задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Досудебное расследование продолжается.