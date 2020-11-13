Егерьская стрельба: ранившего женщину взяли под арест (ГУ НП)

Харьковчанина, который обстрелял автомобиль в Купянском районе, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 273 000 гривен. Следователи настаивали на аресте без права внесения залога.
Задержанный подозревается в покушении на убийство 49-летней жительницы района.
Напомним, 7 ноября около 23:00 подозреваемый вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике «Toyota». Во время движения они увидели автомобиль «ВАЗ», в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина совершил несколько выстрелов в сторону автомобиля «ВАЗ», вследствие чего пассажирка автомобиля получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.
Сведения по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские Купянщины собрали неопровержимые доказательства причастности 44-летнего подозреваемого к совершению преступления и объявили ему подозрение в совершении данного уголовного преступления. В ходатайстве в суд об избрании меры пресечения злоумышленнику следователи настаивали на аресте без права внесения залога.
Согласно санкции статьи задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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