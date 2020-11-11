11.11.2020 16:48

Обстрелял авто под Харьковом: подозрение предъявлено (Нацполиция)

В результате происшествия 49-летняя женщина получила огнестрельное ранение и открытый перелом костей правой голени.



//hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о том, что в Купянской центральной районной больницы с травмами обратилась местная жительница, поступило в полицию 8 ноября 2020 года в 4:20 от фельдшера скорой помощи.

Как рассказал заместитель начальника Купянского отдела полиции Артем Денисенко, следователи установили, что 7 ноября около 23:00 житель Купянского района вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике «Toyota». Во время движения они увидели автомобиль «ВАЗ», в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и вроде бы приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина, который находился на заднем сидении иномарки, произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля «ВАЗ». Водитель внедорожника умышленно допустил наезд на легковой автомобиль, чтобы тот остановился.

В результате действий злоумышленника пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Принятыми мерами следователи собрали неопровержимые доказательства причастности 44-летнего подозреваемого к совершению преступления. Ему объявлено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, оружие изъято. Досудебное расследование продолжается.