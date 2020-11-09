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09.11.2020  18:31   

ДТП на проспекте Науки: иностранец, сбивший людей, почти 30 раз нарушал ПДД (Обновлено, РЕДПОСТ)

Об этом сообщили во время заседания судья Киевского райсуда Константин Садовский и пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.


//t.me
Как сообщает Телеграмм-канал Веха, Али Хенди суд назначил 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн 510 тыс грн. 
 
Как сообщает NR, в списке есть статья за вождение в состоянии алкогольного опьянения и проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Садовский поинтересовался, почему обвиняемый так часто нарушал ПДД.
 
Али Хенди в свою очередь сказал, что передвигался на автомобилях с литовской и польской регистрацией, потому часто попадал в поле зрения правоохранителей. Но своей вины в нарушениях не признал.
 
Также во время заседания прокурор сообщила, что в момент субботней аварии водитель иномарки ехал по проспекту со скоростью около 100 километров в час. При этом, по результатам медицинского освидетельствования, он был трезв.
 
Как рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, в 2018 году обвиняемый уже становился участником ДТП. Тогда, по его вине, человек получил телесные повреждения, однако они пошли на мировую и дело в суд не передавали.
 
Источник:   NR, Telegram
 Тэги:  дтп, авария, харьков, проспект науки
 
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