ДТП на проспекте Науки: иностранец, сбивший людей, почти 30 раз нарушал ПДД (Обновлено, РЕДПОСТ)

Об этом сообщили во время заседания судья Киевского райсуда Константин Садовский и пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Под влиянием мощного антициклона, который сформируется над Скандинавским полуостровом и странами Балтии, с 10 ноября на Харьковщину придет похолодание. Зато осадков не будет.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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