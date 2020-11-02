02.11.2020 13:23

ВИДЕО: Убийство в ресторане в Харькове: полиция назвала причиной конфликта случайную ссору

37-летний мужчина, который получил несовместимые с жизнью ранения в ресторане в Харькове 1 ноября, не был знаком со своими оппонентами к конфликту - мужчины поссорились на улице и продолжили конфликт внутри заведения.



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Об этом 2 ноября рассказал начальник следственного управления Киевского отдела полиции Михаил Цап, сообщает корреспондент Общественного.

По его словам, пострадавший умер от потери крови после двух ножевых ранений правого и левого бедра.

"В ходе осмотра места происшествия и неотложных следственно-розыскных действий было установлено, что в ночь с 30 октября на 1 ноября у указанного ресторана возник конфликт между группой лиц, после чего они зашли в помещение ресторана на второй этаж, где одно лицо (потерпевший, умершего) начал проводить выстрела из устройства для отстрела резиновыми пулями, и в ходе этого конфликта, ему были причинены указанные ножевые ранения, от которых он от кровопотери скончался на месте ", - сказал Михаил Цап.

Предварительно, ранения в умершего - или от стекла, или от ножа, уточнил Цап.

"Это случайный конфликт на почве неприязненных отношений ... Спонтанный, а не заказной", - сказал полицейский.

По его словам, следователем известные личности всех участников конфликта. Один пострадавший в результате стрельбы установлен, других ищут. Никто не задержан, подозреваемых нет.

Ссылаясь на тайну следствия, Михаил Цап не рассказал, кем был умерший, кроме возраста - 37 лет, и что известно об участниках конфликта, имели ли они судимости.

Уголовное производство расследуется по статье "Умышленное убийство".