Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Нелегальных рабочих, живших в антисанитарии, обнаружили в одном их фермерских хозяйств Харьковщины (ГУ Гоструда)
29.10.2020  13:31   

ФОТО: Нелегальных рабочих, живших в антисанитарии, обнаружили в одном их фермерских хозяйств Харьковщины (ГУ Гоструда)

На одном из фермерских хозяйств Харьковской области выявлено 11 человек, работавших без оформления трудовых отношений.


//kh.dsp.gov.ua

Как собщили в ГУ Гоструда, эти 11 человек выполняли работы по хозяйству и проживали в антисанитарных условиях на территории фермерского хозяйства.

Правоохранительными органами в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2ст.149 УК Украины (торговля людьми) проводится проверка факта осуществления владельцами фермерского хозяйства вербовку, перемещение лиц с целью принудительного труда.

Источник:   ГУ ГОструда
 Тэги:  гоструда, нелегалы, харьков
 
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