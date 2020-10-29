ФОТО: Нелегальных рабочих, живших в антисанитарии, обнаружили в одном их фермерских хозяйств Харьковщины (ГУ Гоструда)

На одном из фермерских хозяйств Харьковской области выявлено 11 человек, работавших без оформления трудовых отношений.
Как собщили в ГУ Гоструда, эти 11 человек выполняли работы по хозяйству и проживали в антисанитарных условиях на территории фермерского хозяйства.
Правоохранительными органами в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2ст.149 УК Украины (торговля людьми) проводится проверка факта осуществления владельцами фермерского хозяйства вербовку, перемещение лиц с целью принудительного труда.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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