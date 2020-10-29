29.10.2020 13:31

ФОТО: Нелегальных рабочих, живших в антисанитарии, обнаружили в одном их фермерских хозяйств Харьковщины (ГУ Гоструда)

На одном из фермерских хозяйств Харьковской области выявлено 11 человек, работавших без оформления трудовых отношений.



//kh.dsp.gov.ua

Как собщили в ГУ Гоструда, эти 11 человек выполняли работы по хозяйству и проживали в антисанитарных условиях на территории фермерского хозяйства.

Правоохранительными органами в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2ст.149 УК Украины (торговля людьми) проводится проверка факта осуществления владельцами фермерского хозяйства вербовку, перемещение лиц с целью принудительного труда.