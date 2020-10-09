ФОТО: Поджог автомобиля в Лозовой: возбуждено уголовное дело (ГУ НП)

Полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля на Харьковщине.
9 октября около 3:20 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что на стоянке возле одного из домов в городе Лозовой неизвестные подожгли автомобиль «Lexus RX», который зарегистрирован на его жену.
Огнем также частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «Toyota Camry», которые были припаркованы рядом. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
На место выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что муж владелицы транспортного средства «Lexus RX» является кандидатом на должность городского головы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего и причастные к ней лица.
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