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21.09.2020  08:39   

ФОТО: На предприятии перевернулся кран, пострадал рабочий (ГСЧС)

Помощь пострадавшему крановщику оказали спасатели.


//kh.dsns.gov.ua

ЧП произошло утром воскресенья на территории ООО «Укрвентсистема», что по ул. Велико-Бурлуцкой, 14 в Индустриальном районе Харькова.

В 9:56 на номер «101» поступило сообщение о том, что перевернулся кран, в кабине которого мужчину зажало между конструкциями.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика деблокировали.

Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  кран, перевернулся, гсчс, харьков
 
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