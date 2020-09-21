ФОТО: На предприятии перевернулся кран, пострадал рабочий (ГСЧС)

Помощь пострадавшему крановщику оказали спасатели.
ЧП произошло утром воскресенья на территории ООО «Укрвентсистема», что по ул. Велико-Бурлуцкой, 14 в Индустриальном районе Харькова.
В 9:56 на номер «101» поступило сообщение о том, что перевернулся кран, в кабине которого мужчину зажало между конструкциями.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика деблокировали.
Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.
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