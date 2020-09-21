21.09.2020 08:39

ФОТО: На предприятии перевернулся кран, пострадал рабочий (ГСЧС)

Помощь пострадавшему крановщику оказали спасатели.



//kh.dsns.gov.ua

ЧП произошло утром воскресенья на территории ООО «Укрвентсистема», что по ул. Велико-Бурлуцкой, 14 в Индустриальном районе Харькова.



В 9:56 на номер «101» поступило сообщение о том, что перевернулся кран, в кабине которого мужчину зажало между конструкциями.



На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика деблокировали.



Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.