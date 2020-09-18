18.09.2020 10:38

ФОТО: Полиция расследует поджог автомобиля на Салтовке (МВД)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



// hk.npu.gov.ua

18 сентября около 1:30 в полицию поступило сообщение от 38-летнего мужчины о том, что на улице В. Зубенко на стоянке возле дома произошло возгорание моторного отсека автомобиля «Nissan Murano». Заявитель рассказал, что автомобиль принадлежит его жене.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

По информации из соцсетей автомобиль принадлежит супруге Алексея Поликашова, активиста организации «Ми Харкiв’яни».