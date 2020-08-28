Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские правоохранители закрыли сеть подпольных казино, куруровавшихся иностранцами (ФОТО)
28.08.2020  12:12   

Харьковские правоохранители закрыли сеть подпольных казино, куруровавшихся иностранцами (ФОТО)

По месту жительства участников организованной группы и в помещениях игорных заведений полицейские изъяли около 40 тыс. гривен, специальное оборудование для проведения азартных игр, компьютерную технику и черновую документацию.


://hk.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что в состав организованной группы входили 6 человек, в том числе иностранцы. Злоумышленники в течение текущего года наладили противоправную деятельность в двух заведениях на территории города, которые были оснащены 22 игровыми автоматами и электронной пневматической рулеткой на 6 игроков.

Сейчас всем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 170 000 до 680 000 000 гривен.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, казино, харьков, игровые, криминал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.08 Криминал и происшествия Пострадавшие во время нападения на автобус опровергли заявление полиции (ФОТО) 28.08 Криминал и происшествия Под Валками на ходу загорелась легенда советского автопрома 28.08 Криминал и происшествия Труп на Сумской: подробности от правоохранителей (ФОТО
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 