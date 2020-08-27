Харьковские полицейские задержали очередного водителя со смертельной дозой алкоголя

Акотестер «зашкалило», а это значит, что доза превысила 6 промиле, что для некоторых людей является потенциально смертельной дозой отраления.
Инцидент произошел в Киевском районе.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, около 21:00 копы остановили автомобиль Opel. Во время общения с водителем правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти тест с помощью “Драгера”. Прибор показал результат в виде трех вертикальных стрелок. Такое происходит, когда в крови человека содержится более 6 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 30 раз.
Считается, что при дозе алкоголя свыше четырех промилле человек может потерять сознание. В таком состоянии человек не способен контролировать дыхание, могут наблюдаться проблемы с сердцебиением. Дозировка свыше пяти промилле потенциально смертельна. Она приравнивается к полутора литрам водки.
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