Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские полицейские задержали очередного водителя со смертельной дозой алкоголя
27.08.2020  09:40   

Харьковские полицейские задержали очередного водителя со смертельной дозой алкоголя

Акотестер «зашкалило», а это значит, что доза превысила 6 промиле, что для некоторых людей является потенциально смертельной дозой отраления.


// newsroom

Инцидент произошел в Киевском районе.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, около 21:00 копы остановили автомобиль Opel. Во время общения с водителем правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти тест с помощью “Драгера”. Прибор показал результат в виде трех вертикальных стрелок. Такое происходит, когда в крови человека содержится более 6 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 30 раз.

Считается, что при дозе алкоголя свыше четырех промилле человек может потерять сознание. В таком состоянии человек не способен контролировать дыхание, могут наблюдаться проблемы с сердцебиением. Дозировка свыше пяти промилле потенциально смертельна. Она приравнивается к полутора литрам водки.

На водителя составили админпротокол за управление транспортом в состоянии опьянения. Материалы дела передадут в суд.

Предудущий алко-рекордсмен был пойман 11 августа тоже за рулем «немца» 

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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