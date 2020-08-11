11.08.2020 08:08

ДТП: на Залютино перевернулся автомобиль (ФОТО)

В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение об аварии между Окружной дорогой и улицей Залютинской поступило в полицию 10 августа около 20:10.



Полицейские предварительно установили, что 20-летняя девушка-водитель автомобиля Ford не справилась с управлением и допустила выезд на обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии харьковчанка получила телесные повреждения и была доставлена ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.