ДТП: на Залютино перевернулся автомобиль (ФОТО)

В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка.
Сообщение об аварии между Окружной дорогой и улицей Залютинской поступило в полицию 10 августа около 20:10.
Полицейские предварительно установили, что 20-летняя девушка-водитель автомобиля Ford не справилась с управлением и допустила выезд на обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии харьковчанка получила телесные повреждения и была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
влажность:
давление:
ветер: