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11.08.2020  08:08   

ДТП: на Залютино перевернулся автомобиль (ФОТО)

В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение об аварии между Окружной дорогой и улицей Залютинской поступило в полицию 10 августа около 20:10.

Полицейские предварительно установили, что 20-летняя девушка-водитель автомобиля Ford не справилась с управлением и допустила выезд на обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии харьковчанка получила телесные повреждения и была доставлена ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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