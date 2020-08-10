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10.08.2020  19:41   

ДТП: вылетела с трассы и перевернулась машина (ВИДЕО)

В аварии пострадала женщина.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Харьков Life, на Залютино - авария.

В аварии пострадала женщина,возможно, ехавшая в машине.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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