ДТП: вылетела с трассы и перевернулась машина (ВИДЕО)

В аварии пострадала женщина.
Как информирует Телеграмм-канал Харьков Life, на Залютино - авария.
В аварии пострадала женщина,возможно, ехавшая в машине.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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