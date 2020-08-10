ДТП: вылетела с трассы и перевернулась машина (ВИДЕО)

Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.

Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.