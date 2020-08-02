02.08.2020 11:48

Стрельба и крики: дядя-рецидивист ранил племянника

Стрелка задержала полиция.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 августа 2020 года около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магниторской слышны крики и выстрелы.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского райотдела.

Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летним квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку.

В результате 48-летний мужчина выстрелил из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома.

С травмой живота пострадавшего доставили в больницу.

Также полицейские выяснили, что дебошир ранее уже привлекался к уголовное ответственности за совершение кражи.

По адресу сотрудники полиции провели осмотр и изъяли вещественные доказательства.

Из какого оружия мужчина совершил выстрел, будет установлено после проведения экспертизы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишение свободы.

02 августа 2020 года работники полиции задержали злоумышленника в порядке 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.