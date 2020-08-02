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02.08.2020  11:48   

Стрельба и крики: дядя-рецидивист ранил племянника

Стрелка задержала полиция.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 августа 2020 года около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магниторской слышны крики и выстрелы.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского райотдела. 
 
Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летним квартирантами возник конфликт на бытовой почве.  Ссора переросла в драку. 
 
В результате 48-летний мужчина выстрелил из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. 
 
С травмой живота пострадавшего доставили в больницу.
 
Также полицейские выяснили, что дебошир ранее уже привлекался к уголовное ответственности за совершение кражи.
 
По адресу сотрудники полиции провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. 
 
Из какого оружия мужчина совершил выстрел, будет установлено после проведения экспертизы.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст.  296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишение свободы.
 
02 августа 2020 года работники полиции задержали злоумышленника в порядке 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, выстрелил в живот, харьков, ранение, ссора, скандал, конфликт
 
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