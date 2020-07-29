29.07.2020 10:03

Смертельное ДТП со скорой: подробности полиции (ФОТО)

Следователи расследуют обстоятельства аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи на Харьковщине



// hk.npu.gov.ua

Напомним, 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи «Renault» совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода.



Установлено, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигалась со включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в направлении села Липцы.

Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем «Skoda», который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево.



В результате женщина-пешеход погибла на месте ДТП.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.