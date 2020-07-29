Скорая сбила насмерть пешехода (ВИДЕО)

ДТП произошло поздно вечером 28 июля в Циркунах.
О происшествии сообщили местные паблики. Официальная информация уточняется.
По предварительной информации, девушка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте.
В телеграм-каналах есть видео момента аварии. Слышен звук торможения и удара.
«Свидетели сообщают, что еще странно погасли фары за несколько секунд до удара», – пишет канал ТруХА.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: