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29.07.2020  08:26   

Скорая сбила насмерть пешехода (ВИДЕО)

ДТП произошло поздно вечером 28 июля в Циркунах.


// Telegram

О происшествии сообщили местные паблики. Официальная информация уточняется.

По предварительной информации, девушка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте.

В телеграм-каналах есть видео момента аварии. Слышен звук торможения и удара.

«Свидетели сообщают, что еще странно погасли фары за несколько секунд до удара», – пишет канал ТруХА.

Тэги:  дтп, харьков
 
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