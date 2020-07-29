29.07.2020 08:26

Скорая сбила насмерть пешехода (ВИДЕО)

ДТП произошло поздно вечером 28 июля в Циркунах.



// Telegram

О происшествии сообщили местные паблики. Официальная информация уточняется.



По предварительной информации, девушка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте.



В телеграм-каналах есть видео момента аварии. Слышен звук торможения и удара.



«Свидетели сообщают, что еще странно погасли фары за несколько секунд до удара», – пишет канал ТруХА.