Торговца людьми с «товаром» задержали на границе (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Полицейские разоблачили мужчину в перемещении трех женщин через государственную границу Украины с целью сексуальной эксплуатации.
28 июля правоохранители в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины задержали гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украина трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Злоумышленника разоблачили на пограничном пункте «Гоптовка». Он пытался переправить женщин в город Белгород Российской Федерации.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователем решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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