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25.06.2020  10:54   

Смерть иностранца на спортплощадке расследует полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти гражданина Ирака в Харькове


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24 июня в 22:33 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на тренировочном футбольном поле, расположенном на улице Плехановской, умер 29-летний мужчина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции.

Было установлено, что во время игры в футбол 29-летнему гражданину Ирака стало плохо. На место сразу прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Тело умершего направлено в морг.

Следователем Слободского отдела полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть» и назначена экспертиза.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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