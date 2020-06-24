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24.06.2020  23:57   

Внезапная смерть на стадионе: у парня остановилось сердце (ВИДЕО)

Во время матча умер 25-летний футболист.


//t.me

Как сообщают соцсети, на Металлисте в вермя матча умер футблист.

По предварительной информации парень 25 лет, араб, не выдержал нагрузки, играл в футбол и остановилось сердце.

Приехало две частных скорых,

Пытались реанимировать около часа.

В конце пошла кровь из носа и рта.

Парень умер не приходя в сознание.

Констатировали смерть в 22.45, остановка сердца.

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