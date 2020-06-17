17.06.2020 08:32

Членов POTON обвинили в разгроме аптеки (ВИДЕО, ФОТО)

Следователи сообщили о подозрении пяти членам общественной организации POTON в совершении хулиганских действий в сентябре 2018 года.



// hk.npu.gov.ua

Следователи следственного управления, полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области совместно со Службой безопасности Украины по оперативным сопровождением Управления стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование уголовных производств в отношении преступлений, совершенных членами общественной организации POTON.



Как рассказал заместитель начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, СУ ГУНП в Харьковской области Антон Санкин, в ходе следствия правоохранители установили, что 9 сентября 2018 года члены общественной организации ворвались в помещение аптеки по улице Салтовское шоссе, блокировали ее деятельность , повредили стеклянную витрину и вынесли из помещения медицинские препараты, которые подожгли и уничтожили. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб заведения на сумму 31 000 гривен.



По результатам проведенных следственных действий 16 июня пяти участникам организации, в том числе 35-летнему депутату Васищевского поселкового совета Харьковской области, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 35-летнего мужчины меры пресечения.





Кроме того, 16 июня следственным управлением ГУНП в Харьковской области под оперативным сопровождением Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ и УСБУ в Харьковской области проведено 9 санкционированных обысков у членов общественной организации POTON.

У фигурантов изъято более 30 банковских карточек, мобильные телефоны, флэш-носители информации, ноутбуки, ножи, наручники, травматическое оружие с патронами, а также удостоверение работника полиции, срок действия которого истек.





Сейчас досудебное расследование продолжается.

Граждан, пострадавших от противоправных действий членов общественной организации, следователи просят обращаться в следственные территориальных отделов полиции, следственного управления ГУНП в Харьковской области или по телефону «102».

