08.05.2020 16:19

Пару харьковских патрульных подозревают в похищении и продаже автомобиля Volkswagen (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В апреле этого года старший лейтенант и лейтенант патрульной полиции решили завладеть автомобилем Volkswagen Passat.



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Как сообщает прокуратура, двум патрульным и еще одному мужчине сообщено о подозрении.

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении двум патрульным полицейским и еще одному мужчине в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконном завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц).

Как рассказал начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что в апреле 2020 года старший лейтенант и лейтенант Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции решили завладеть автомобилем «Volkswagen Passat TDI», который был припаркован возле одного из домов в Слободском районе Харькова. За помощью полицейские обратились к своему знакомому, который управлял грузовой платформой (эвакуатором).

Этот человек загрузил Volkswagen Passat TDI на эвакуатор и в сопровождении служебного автомобиля Toyota Prius, в котором находились указанные полицейские, отвез легковую машину в пгт. Солоницевка Харьковской области.

Там он продал Volkswagen Passat TDI знакомому за 700 долларов США.

Часть вырученных денег, а именно 4 тыс. грн, мужчина отдал полицейским.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтава, оперативное сопровождение — Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Санкция статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее о происшествии сообщил представитель теруправления Государственного бюро расследований Александр Белка.