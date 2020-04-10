10.04.2020 14:59

Экологи уличили кабельного вора в уничтожении краснокнижных растений

В Харьковской области экологи зафиксировали фат уничтожение дубравных тюльпанов в ходе операции «Первоцвет».



://khark.dei.gov.ua

В апреле операция «Первоцвет» вошла в свою активную фазу. Именно в этот весенний месяц цветут большинство растений, которые можно увидеть только весной: хохлатка, фиалка, тюльпан дубравный и многие другие.

Во главе с и.о. начальника Инспекции Евгением Беседин, инспекторами отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира был осуществлен выезд в Изюмский район Харьковской области с целью реализации мероприятий по проведению операции «Первоцвет-2020».

По данным ведомства, ГП "Изюмское лесное хозяйство" сообщило инспекторам о зафиксированных фактах уничтожения растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Установлено, что на территории Студенецкого лесничества несанкционированно выкапывали кабельные линии, в результате чего были уничтожены более 100 дубравных тюльпанов.

Инспекторам удалось установить нарушителя и составить протокол по ст. 90 КУОАП.

Вред, причиненный вследствие уничтожения краснокнижных растений, составляет почти 6 тыс. грн. Материалы переданы в суд.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области выражает благодарность ООО «Изюмское лесное хозяйство» в лице его директора А. Тильного и Изюмскому ОП ГУНП в Харьковской области в лице его заместителя Гут С.М. за оперативное реагирование и принципиальную позицию по сохранению природных ресурсов Харьковщины.