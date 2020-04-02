На Окружной у Лоска – второе ДТП за день: пробка нереальная (ВИДЕО, ФОТО)

2 апреля на расстоянии сотни метро по Окружной произошло два ДТП.
Утром на трассе недалеко от Лоска столкнулись два легковых автомобиля. По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
Позже недалеко от предыдущего места ДТП у фуры лопнуло колесо, и грузовик перекрыл трассу.
«Объезжайте! Пробка нереальная!», – советуют водителям очевидцы.
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