02.04.2020 13:02

На Окружной у Лоска – второе ДТП за день: пробка нереальная (ВИДЕО, ФОТО)

2 апреля на расстоянии сотни метро по Окружной произошло два ДТП.



// Facebook

Утром на трассе недалеко от Лоска столкнулись два легковых автомобиля. По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

Позже недалеко от предыдущего места ДТП у фуры лопнуло колесо, и грузовик перекрыл трассу.

«Объезжайте! Пробка нереальная!», – советуют водителям очевидцы.