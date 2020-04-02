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02.04.2020  10:47   

На Окружной – серьезное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло утром 2 апреля.


// Facebook

На окружной в районе Лоска столкнулись две легковые машины.

Видео и фото происшествия выложили в социальные сети.

На месте работают сотрудники скорой помощи.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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