На Окружной – серьезное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло утром 2 апреля.
На окружной в районе Лоска столкнулись две легковые машины.
Видео и фото происшествия выложили в социальные сети.
На месте работают сотрудники скорой помощи.
Официальная информация уточняется.
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