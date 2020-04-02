На Окружной – серьезное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.

Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.