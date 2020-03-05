05.03.2020 15:33

Узбек без документов пытался обходными путями попасть из России в Украину

4 марта пограничники Харьковского отряда задержали гражданина, который пытался незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска.



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Пограничники получили информацию о возможном незаконном пересечении границы.

Выдвинувшись на ее проверку, пограничный наряд отделения «Веселое» задержал мужчину без документов. Он пытался незаконно попасть в Украину из России в районе населенного пункта Пыльная. По словам задержанного, он является гражданином Узбекистана.



Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.