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05.03.2020  15:33   

Узбек без документов пытался обходными путями попасть из России в Украину

4 марта пограничники Харьковского отряда задержали гражданина, который пытался незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска.


// Facebook

Пограничники получили информацию о возможном незаконном пересечении границы.

Выдвинувшись на ее проверку, пограничный наряд отделения «Веселое» задержал мужчину без документов. Он пытался незаконно попасть в Украину из России в районе населенного пункта Пыльная. По словам задержанного, он является гражданином Узбекистана.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нелегалы, харьков, граница, нарушитель, без документов
 
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