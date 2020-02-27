27.02.2020 17:21

В холодногорской колонии провели показательны учения сторожевых псов и их инструкторов (ФОТО)

25 февраля 2020 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» были проведены занятия с младшими инспекторами-кинологами из общего курса дрессировки.



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В ходе проведения занятия использовано оперантный метод обучения (маркировка «ДА», «НЕТ»). Этот метод наиболее эффективен для оперантного выработки условного рефлекса. С помощью маркировки у собаки закрепляется ассоциация между поведением и его последствиями, быстро и результативно выполняются команды, гарантируется получение эффективного результата в сжатые сроки тренировки служебных собак.