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27.02.2020  17:21   

В холодногорской колонии провели показательны учения сторожевых псов и их инструкторов (ФОТО)

25 февраля 2020 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» были проведены занятия с младшими инспекторами-кинологами из общего курса дрессировки.


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В ходе проведения занятия использовано оперантный метод обучения (маркировка «ДА», «НЕТ»). Этот метод наиболее эффективен для оперантного выработки условного рефлекса. С помощью маркировки у собаки закрепляется ассоциация между поведением и его последствиями, быстро и результативно выполняются команды, гарантируется получение эффективного результата в сжатые сроки тренировки служебных собак.

Первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Денис Корсаков отметил, что регулярные и качественные тренировки служебных собак, постепенное совершенствование своих знаний младшими инспекторами-кинологами, убедительно свидетельствуют, что мы на правильном пути к общей цели по надежной охране объектов учреждения.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, рефлекс, харьков, собаки, учения, инструктор
 
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