Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Бабушке стало плохо на улице: кто узнает женщину- отзовитесь
24.02.2020  13:19   

Внимание! Бабушке стало плохо на улице: кто узнает женщину- отзовитесь

Как сообщают очевидцы, женщина на видео не знает, где живет.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на ул. Шевченко, 142 стало плохо бабушке.

Где живет женщина не помнит.

Ее увезли на «скорой» в неотложку.

Может кто узнаёт ее.

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