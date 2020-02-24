24.02.2020 13:19

Внимание! Бабушке стало плохо на улице: кто узнает женщину- отзовитесь

Как сообщают очевидцы, женщина на видео не знает, где живет.



//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на ул. Шевченко, 142 стало плохо бабушке.

Где живет женщина не помнит.

Ее увезли на «скорой» в неотложку.

Может кто узнаёт ее.