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23.02.2020  17:12   

Бомба в ячейке супермаркета: харьковские копы поймали минера

Полицейские Харькова задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании.


//press-center.news
Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 февраля 2020 года в 17:27 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том,
 
что в супермаркете на проспекте Московском в одной из ячеек камеры хранения находится взрывчатка.
 
Об указанном факте полиции по телефону сообщил человек.
 
По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления.
 
В ходе осмотра места происшествия никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили, эвакуация граждан не проводилась. В ячейке находился кусок мяса.
 
Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили гражданина, который сделал ложное сообщение. Им оказался 32-летний гражданин во хмелю.
 
Полицейские изъяли у нарушителя мобильный телефон.
 
Сейчас гражданин находится в изоляторе временного содержания.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  бомба, поймао и минера, харьков, минирование супермакрета, мясо вместо бомбы
 
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