23.02.2020 17:12

Бомба в ячейке супермаркета: харьковские копы поймали минера

Полицейские Харькова задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании.



//press-center.news

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 февраля 2020 года в 17:27 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том,

что в супермаркете на проспекте Московском в одной из ячеек камеры хранения находится взрывчатка.

Об указанном факте полиции по телефону сообщил человек.

По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления.

В ходе осмотра места происшествия никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили, эвакуация граждан не проводилась. В ячейке находился кусок мяса.

Во время отработки района сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими по ориентировке обнаружили гражданина, который сделал ложное сообщение. Им оказался 32-летний гражданин во хмелю.

Полицейские изъяли у нарушителя мобильный телефон.

Сейчас гражданин находится в изоляторе временного содержания.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.