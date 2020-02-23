ДТП: в центре Харькова сбит человек (ФОТО)

О ночном инциденте сообщили очевидцы.
Пользователи соцсети сообщили около двух часов ночи, что на Пушкинской на пешеходном был сбит человек.
Позднее появилась информация о том, что пострлавший увезен скорой помощью.
День склоняет к общительности и легкости, удачен для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажность:
давление:
ветер: