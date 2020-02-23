23.02.2020 09:01

ДТП: в центре Харькова сбит человек (ФОТО)

О ночном инциденте сообщили очевидцы.



//t.me

Пользователи соцсети сообщили около двух часов ночи, что на Пушкинской на пешеходном был сбит человек.

Позднее появилась информация о том, что пострлавший увезен скорой помощью.