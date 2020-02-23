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23.02.2020  09:01   

ДТП: в центре Харькова сбит человек (ФОТО)

О ночном инциденте сообщили очевидцы.


//t.me

Пользователи соцсети сообщили около двух часов ночи, что на Пушкинской на пешеходном был сбит человек.

Позднее появилась информация о том, что пострлавший увезен скорой помощью.

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