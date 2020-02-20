На Северной Салтовке девочка провалилась под лед (ФОТО)

Работники АО "Харьковгоргаз" спасли ребенка, который провалился под лед.
19 февраля около трех часов дня двое работников газовой компании выполняли регламентные работы на газопроводе в микрорайоне Северная Салтовка.
Услышав крики со стороны пруда, газовики оперативно отреагировали и бросились на помощь. Оказалось, что трое девушек 10-2 лет пошли гулять на местный водоем, и одна из них провалилась под лед.
Воспользовавшись лестницей, рабочие извлекли из воды ребенка. Девушки с перепугу побежали домой. О данном случае сообщили в ГСЧС.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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