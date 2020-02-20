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20.02.2020  17:02   

На Северной Салтовке девочка провалилась под лед (ФОТО)

Работники АО "Харьковгоргаз" спасли ребенка, который провалился под лед.


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19 февраля около трех часов дня двое работников газовой компании выполняли регламентные работы на газопроводе в микрорайоне Северная Салтовка.

Услышав крики со стороны пруда, газовики оперативно отреагировали и бросились на помощь. Оказалось, что трое девушек 10-2 лет пошли гулять на местный водоем, и одна из них провалилась под лед.

Воспользовавшись лестницей, рабочие извлекли из воды ребенка. Девушки с перепугу побежали домой. О данном случае сообщили в ГСЧС.

Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  провалился под лед, харьков
 
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