19.02.2020 19:55

Фиаско банды трех разбойниц: грабительницы предстанут перед судом

Трем женщинам сообщено о подозрении в грабеже.



//kg.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры трем женщинам сообщено о подозрении в грабеже, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно.

Избрана мера пресесния - нахождение под стражей одной из обвиняемых.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что 28-летняя гражданка, действуя по предварительному сговору с двумя своими знакомыми женщинами и другими неустановленными лицами, осуществляла незаконную деятельность.

Под видом оказания услуг агентства недвижимости, не имея к нему юридического отношения, указанные лица сняли два офисных помещения в г. Харьков.

Злоумышленницы разместили заведомо ложные объявления на сайте объявлений о предоставлении в аренду квартир в различных районах г.. Харькова, расположенных у станций метрополитена.

Трое указанных женщин и другие неустановленные в настоящее время лица отвечали на звонки потенциальных арендаторов от имени владельцев квартир и менеджеров агентства недвижимости, сообщая клиентам о необходимости оплаты за первый и последний месяц арендованного периода и приглашая их в офис.

Когда клиент приходил в «агентство недвижимости» и получал деньги, чтобы внести оплату, злоумышленницы вырывали их из рук жертвы и покидали помещение офиса, после чего лично и при участии неустановленных лиц, которые выступали в качестве охранников, подавляли сопротивление пострадавших насилием и угрозами.

Сейчас задокументировано 10 фактов преступной деятельности, по которым указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно).

Одной из подозреваемых женщин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 630 тыс. грн. Вопрос об избрании меры пресечения двум другим установленным фигурантки решается.

Кроме того, органом предварительного расследования принимаются меры, направленные на установление причастности указанных лиц к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории г.. Харькова и установления других потерпевших, которым причинен имущественный ущерб от вышеуказанной преступной деятельности.

Завтра, в четверг 20 февраля 2020 года в Кивском райсуде Харькова будет определена мера пресечения еще двум соучастницам.