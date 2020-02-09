За букет цветов женщина отправила незнакомца на койку в травматологии (ФОТО, ВИДЕО)

На станции метро «Индустриальная» незадачливый кавалер устроил целое криминальное представление
В Харькове продавец цветов толкнула мужчину, который украл у нее букет. Злоумышленник упал и потерял сознание. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На видео, которое выложили в Youtube в пятницу, 7 февраля, видно, что к потерпевшему на помощь приехали медики скорой. Они положили его на носилки и вынесли из перехода метро, вероятнее всего, для дальнейшей госпитализации.
Один из очевидцев сообщает, что инцидент произошел в переходе на станции метро "Индустриальная".
С их слов, выпивший схватил букет цветов и пытался убежать.
Продавщица догнала его и толкнула.
Мужчина упал, потерял сознание, у него началась эпилепсия.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
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