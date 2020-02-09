09.02.2020 17:25

За букет цветов женщина отправила незнакомца на койку в травматологии (ФОТО, ВИДЕО)

На станции метро «Индустриальная» незадачливый кавалер устроил целое криминальное представление



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В Харькове продавец цветов толкнула мужчину, который украл у нее букет. Злоумышленник упал и потерял сознание. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На видео, которое выложили в Youtube в пятницу, 7 февраля, видно, что к потерпевшему на помощь приехали медики скорой. Они положили его на носилки и вынесли из перехода метро, ​​вероятнее всего, для дальнейшей госпитализации.

Один из очевидцев сообщает, что инцидент произошел в переходе на станции метро "Индустриальная".

С их слов, выпивший схватил букет цветов и пытался убежать.

Продавщица догнала его и толкнула.

Мужчина упал, потерял сознание, у него началась эпилепсия.