Парень в паспортом «ДНР» пытался через Гоптовку попасть в Украину

На Харьковщине пограничники обнаружили украинца с паспортом «ДНР».
2 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» 21-летний мужчина, который пешком направлялся из РФ в Украину, предъявил на контроль паспорт «ДНР». Документ фейковой «республики» пограничники сразу изъяли.
Выяснилось, что юноша является гражданином Украины (с собой имел украинское свидетельство о рождении), жителем Донецка и учится в одном из вузов в Москве. Государственную границу Украины он пересекал только для того, чтобы сразу вернуться обратно, ведь срок пребывания на территории РФ для жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей ограничен.
Однако Постановлением Кабмина Украины от 17 июля 2019 № 815 утвержден механизм въезда лиц и транспортных средств на ОРДЛО в Донецкой и Луганской областях и выезд из таких территорий. В частности, в п. 6 этого Постановления указано, что выезда из ОРДЛО осуществляется только через контрольные пункты въезда/выезда.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины на донеччанина составлен админпротокол. Меру наказания ему определит суд.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
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