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04.02.2020  17:03   

Парень в паспортом «ДНР» пытался через Гоптовку попасть в Украину

На Харьковщине пограничники обнаружили украинца с паспортом «ДНР».


// ГПСУ

2 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» 21-летний мужчина, который пешком направлялся из РФ в Украину, предъявил на контроль паспорт «ДНР». Документ фейковой «республики» пограничники сразу изъяли.

Выяснилось, что юноша является гражданином Украины (с собой имел украинское свидетельство о рождении), жителем Донецка и учится в одном из вузов в Москве. Государственную границу Украины он пересекал только для того, чтобы сразу вернуться обратно, ведь срок пребывания на территории РФ для жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей ограничен.

Однако Постановлением Кабмина Украины от 17 июля 2019 № 815 утвержден механизм въезда лиц и транспортных средств на ОРДЛО в Донецкой и Луганской областях и выезд из таких территорий. В частности, в п. 6 этого Постановления указано, что выезда из ОРДЛО осуществляется только через контрольные пункты въезда/выезда.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины на донеччанина составлен админпротокол. Меру наказания ему определит суд.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  днр, ордло, пограничники, харьков
 
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