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29.01.2020  09:52   

Психически нездоровый харьковчанин устроил погром в храме (ВИДЕО)

В сети появилось видео, как неизвестный мужчина устроил дебош в храме Жен-Мироносиц за Зеркальной струей.


//x1.com.ua

Мужчина бегал по храму, разбрасывая иконы и церковные подсвечники.

"Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов", – сообщили очевидцы.

В пресс-службе Нацполиции рассказали, что на место происшествия выезжала группа Киевского отдела полиции.

Человек, совершивший указанные действия в храме, имеет психические расстройства. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в больницу.

Информация по данному факту зарегистрирована в журнале учета Киевского ОП.

Тэги:  погром, храм, харьков, полиция
 
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