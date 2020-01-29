Психически нездоровый харьковчанин устроил погром в храме (ВИДЕО)

В сети появилось видео, как неизвестный мужчина устроил дебош в храме Жен-Мироносиц за Зеркальной струей.
Мужчина бегал по храму, разбрасывая иконы и церковные подсвечники.
"Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов", – сообщили очевидцы.
В пресс-службе Нацполиции рассказали, что на место происшествия выезжала группа Киевского отдела полиции.
Человек, совершивший указанные действия в храме, имеет психические расстройства. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в больницу.
Информация по данному факту зарегистрирована в журнале учета Киевского ОП.
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