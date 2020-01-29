29.01.2020 09:52

Психически нездоровый харьковчанин устроил погром в храме (ВИДЕО)

В сети появилось видео, как неизвестный мужчина устроил дебош в храме Жен-Мироносиц за Зеркальной струей.



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Мужчина бегал по храму, разбрасывая иконы и церковные подсвечники.



"Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком, после чего вызвали копов", – сообщили очевидцы.



В пресс-службе Нацполиции рассказали, что на место происшествия выезжала группа Киевского отдела полиции.

Человек, совершивший указанные действия в храме, имеет психические расстройства. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в больницу.

Информация по данному факту зарегистрирована в журнале учета Киевского ОП.