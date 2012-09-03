03.09.2012 15:45 Лилия Ангорская

Под Харьковом в больших объемах «бодяжили» паленый бензин

Налоговая милиция Харьковской области разоблачила подпольный цех по переработке газового конденсата и выпуска дизельного топлива.



liveinternet.ru

Дельцы готовили бензин по собственным рецептам

Как сообщает пресс-служба налоговой милиции, в одном из сел Харьковщины местные предприниматели производили бензин и дизельное топливо по собственным рецептам. Для химических экспериментов они приобрели двадцать огромных резервуаров, оборудование для изготовления бензина. Также «химики» на 1.5 миллиона приобрели газолин, чтобы повысить октановое число низкокачественного бензина.

Предприниматели производили бензин, подделали документы для реализации, а также оформили половину производства на несуществующие фирмы, а другую половину – на фирмы-банкроты.

Оперативные сотрудники налоговой милиции разоблачили преступление момент выезда фуры с бензином и фиктивным документами.

В офисах, на производстве и в хранилищах предпринимателей было обнаружено и изъято более 60 тысяч литров бензина общей стоимостью 400 тысяч гривен, 10 тысяч литров дизельного топлива стоимостью 80 тысяч гривен, 300 тысяч литров газового конденсата (на 1,5 миллиона гривен), горюче-смазочные материалы почти на 2 миллиона гривен.

Также в ходе проведения мероприятий на территории базы задержана автоцистерна, в которой находилось 97 тысяч литров бензина общей стоимостью 300 тысяч гривен.

Досудебное следствие по делу продолжается.



Напомним, Президент Украины Виктор Янукович подписал закон № 4970-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно производства и использования моторных топлив с содержанием биокомпонентов».



Также напомним, ввозить бензин в Украину теперь можно только предпринимателям.