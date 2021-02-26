Главная Новости Власть На Харьковщине наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН
26.02.2021  11:48   

На Харьковщине наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН

В Богодуховской городской территориальной громаде 17 раз в году наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН.

Фото: Facebook / Елена Живко

 

12 февраля на сессии Богодуховского горсовета депутаты приняли соответствующее решение. Накануне с заявлением об этом обратилось "Объединение Добровольцев".

"Когда вернулся с фронта — часто разочаровывался, задался вопросом, что изменилось пока мы воевали. Когда сессия приняла это решение. я понял — таки изменилось многое, за 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Так именно за это я воевал", — рассказал руководитель "Объединения Добровольцев" Харьковской области Артур Трепелец.

По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг ОУН будут поднимать возле административного здания горсовета в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших. Таких дат 17. Это государственные праздники и, в том числе, 1 января — день рождения Степана Бандеры и 30 июня — провозглашение Акта возобновления Независимости Украины. 

Документ: Facebook / Елена Живко

Источник:   KharkivToday
 Тэги:  оун, флаг, харьков
 
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