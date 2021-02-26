26.02.2021 11:48

На Харьковщине наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН

В Богодуховской городской территориальной громаде 17 раз в году наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН.

Фото: Facebook / Елена Живко

12 февраля на сессии Богодуховского горсовета депутаты приняли соответствующее решение. Накануне с заявлением об этом обратилось "Объединение Добровольцев".



"Когда вернулся с фронта — часто разочаровывался, задался вопросом, что изменилось пока мы воевали. Когда сессия приняла это решение. я понял — таки изменилось многое, за 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Так именно за это я воевал", — рассказал руководитель "Объединения Добровольцев" Харьковской области Артур Трепелец.



По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг ОУН будут поднимать возле административного здания горсовета в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших. Таких дат 17. Это государственные праздники и, в том числе, 1 января — день рождения Степана Бандеры и 30 июня — провозглашение Акта возобновления Независимости Украины.

Документ: Facebook / Елена Живко