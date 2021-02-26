На Харьковщине наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН

В Богодуховской городской территориальной громаде 17 раз в году наравне с государственным флагом будут поднимать красно-черный флаг ОУН.
Фото: Facebook / Елена Живко
12 февраля на сессии Богодуховского горсовета депутаты приняли соответствующее решение. Накануне с заявлением об этом обратилось "Объединение Добровольцев".
"Когда вернулся с фронта — часто разочаровывался, задался вопросом, что изменилось пока мы воевали. Когда сессия приняла это решение. я понял — таки изменилось многое, за 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Так именно за это я воевал", — рассказал руководитель "Объединения Добровольцев" Харьковской области Артур Трепелец.
По решению Богодуховского горсовета, красно-черный флаг ОУН будут поднимать возле административного здания горсовета в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших. Таких дат 17. Это государственные праздники и, в том числе, 1 января — день рождения Степана Бандеры и 30 июня — провозглашение Акта возобновления Независимости Украины.
Документ: Facebook / Елена Живко
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажность:
давление:
ветер: