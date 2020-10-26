Выборы-2020: ЦИК сообщил окончательные данные по явке избирателей

Явка на выборах в Харьковской области составила 32,33%.
Такую информацию о явке избирателей сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины по результатам обработки 100% информации из регионов.
Явка в Харьковской области ниже средней по Украине, которая составляет 36,88%.
В комитете отметили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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