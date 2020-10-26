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26.10.2020  12:03   

Выборы-2020: ЦИК сообщил окончательные данные по явке избирателей

Явка на выборах в Харьковской области составила 32,33%.


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Такую информацию о явке избирателей сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины по результатам обработки 100% информации из регионов.

Явка в Харьковской области ниже средней по Украине, которая составляет 36,88%.

В комитете отметили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Тэги:  выборы2020, цик, явка, голосование, харьков
 
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