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25.10.2020  08:39   

Выборы-2020: в городе Харькове все избирательные участки открылись вовремя (МВД)

В области три избирательных участка начали свою работу с опозданием.


// hk.npu.gov.ua

Два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета. Указанное событие зарегистрировано в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали свою деятельность сразу после получения бюллетеней.

На избирательном участке в Дергачевском районе не могли открыть сейф с бюллетенями. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место была направлена ​​следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. По состоянию на 8.30 участок начал работу.

Всего для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействованы на патрулирование.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы2020, избирательный участок, полиция, харьков
 
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