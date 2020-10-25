Выборы-2020: в городе Харькове все избирательные участки открылись вовремя (МВД)

В области три избирательных участка начали свою работу с опозданием.
Два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета. Указанное событие зарегистрировано в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали свою деятельность сразу после получения бюллетеней.
На избирательном участке в Дергачевском районе не могли открыть сейф с бюллетенями. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место была направлена следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. По состоянию на 8.30 участок начал работу.
Всего для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействованы на патрулирование.
Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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