25.10.2020 08:39

Выборы-2020: в городе Харькове все избирательные участки открылись вовремя (МВД)

В области три избирательных участка начали свою работу с опозданием.



// hk.npu.gov.ua

Два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета. Указанное событие зарегистрировано в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали свою деятельность сразу после получения бюллетеней.

На избирательном участке в Дергачевском районе не могли открыть сейф с бюллетенями. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место была направлена ​​следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. По состоянию на 8.30 участок начал работу.



Всего для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействованы на патрулирование.



Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.