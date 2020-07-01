01.07.2020 14:51

До 5100 грн: Кабмин установил штрафы за неношение масок в общественных местах

Кабинет министров установил размер штрафов за неношение маски в общественных местах.



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"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн)", - заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он добавил, что ответственность за неношение масок будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение штрафов за неношение масок в общественных местах и в общественном транспорте. Сообщалось, что штрафы будут увеличены для собственников заведений общественного питания и работников общественного транспорта.

По данным Харьковского лабцентра, по состоянию на 1 июля, в регионе лабораторно подтвержден 2171 (+38 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 84 (+4 за сутки) человека скончались, 1103 (+16) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1500 (+34) человек.



При этом 205 случаев остается под подозрением (в Харькове – 195), 1076 опровергнуто.