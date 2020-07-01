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01.07.2020  14:36   

Харьковчанам, вместо «проштрафившихся» местных автошкол, предложили обменять действующие или сдавать на новые права в Турции

Кабмин утвердил взаимное признание украинских и турецких водительских удостоверений


Фото: Flickr

Кабинет министров принял постановление об утверждении соглашения с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Такое решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 1 июля.

Согласно решению Кабмина, граждане Украины и Турции, которые постоянно или временно проживают на территории страны другой стороны, смогут обменять национальные удостоверения водителя по упрощеной процедуре.

При этом действующие водительские права, как украинские, так и турецкие, будут признаваться властями обеих стран.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и Турцией было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Тайипом Эрдоганом 3 февраля.

Ранее мы писали, что с 22 мая сервисные центры МВД возобновили практические экзамены, которые необходимо сдать для получения водительских прав. Записаться на них можно по телефону того сервисного центра, где проходил теоретический экзамен.

Источник:   Страна
 Тэги:  права, школа, признание, международные
 
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