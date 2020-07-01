Харьковчанам, вместо «проштрафившихся» местных автошкол, предложили обменять действующие или сдавать на новые права в Турции

Кабмин утвердил взаимное признание украинских и турецких водительских удостоверений
Кабинет министров принял постановление об утверждении соглашения с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Такое решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 1 июля.
Согласно решению Кабмина, граждане Украины и Турции, которые постоянно или временно проживают на территории страны другой стороны, смогут обменять национальные удостоверения водителя по упрощеной процедуре.
При этом действующие водительские права, как украинские, так и турецкие, будут признаваться властями обеих стран.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и Турцией было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Тайипом Эрдоганом 3 февраля.
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