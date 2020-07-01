01.07.2020 13:41

У Харкові відкрився перший в Україні центр «Дія.Бізнес»

Відкриття Центру підтримки підприємців з консалтингової зоною «Дія.Бізнес» відбулося сьогодні, 1 липня, у Харкові.



// city.kharkov.ua

Національний проєкт з розвитку підприємництва «Дія.Бізнес» ініційований Міністерством цифрової трансформації України. Партнери реалізації проєкту - компанії «Visa» та «Хуавей Україна». Регіональний партнер - КУ «Офіс реформ Харкова».

Як повідомила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, проєкт «Дія.Бізнес» має дві складових: вже працює онлайн-платформа, де є багато сервісів для підприємців (безкоштовний онлайн-консалтинг, онлайн-школа для підприємців, карта підтримки бізнесу та ін.) і тепер відкрився перший оффлайн-центр, де можна отримати консультації за близько 20 напрямами (валідація бізнес-ідей, фінансовий менеджмент, маркетинг, продажі, HR, фандрейзинг, доступ до фінансування, оподаткування та ін.). Також в центрі можна буде протестувати продукт перед продажем, відвідати майстер-клас, воркшоп, форум, конференцію. Валерія Іонан зазначила, що перелік послуг буде регулярно доповнюватися. Близько 30% з них будуть платними, переважно довгострокові освітні програми, щоб проєкт працював незалежано від донорських коштів.



За словами заступника міністра, Харків обрали для запуску пілотного проєкту, оскільки місто активно розвивається. «Це IT-сфера, цифровізація, підприємництво. У місті дуже багато різних діючих підприємств і майбутніх. Ми хочемо їм допомогти, щоб ідеї не залишалися на папері. Крім того, є сильна підтримка від міста і регіону, тому власне і обрали Харків», - відповіла на запитання журналістів Валерія Іонан.



Як зазначив директор «Хуавей Україна» Ма Ці, компанія підтримала проєкт, оскільки націлена на розвиток цифрової трансформації і підтримку бізнесу. За його словами, IT-фахівці Харкова здатні створити продукт для світового ринку, а компанія зацікавлена у пошуку системних партнерів.



Заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот подякував Міністерству цифрової трансформації за підтримку. Він також зазначив, що в місті продовжать розвивати сервіси для підприємців. Харківський міський голова Геннадій Кернес поставив завдання розвивати портал для підприємців, вибудовувати з ними комунікацію, вивчати їхні потреби і реалізовувати їх на території міста.



«Сьогодні Мініністерство цифрової трансформації разом з команадою Геннадія Кернеса відкрила перший в країні Центр підтримки підприємців. Ми довго працювали над цим проєктом, щоб представники мікро-, малого та середнього бізнесу могли знайти тут підтримку. Ми запустили онлайн-реєстрацію бізнесу. Уже понад 4 тис. підприємців було зареєстровано онлайн, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб впроваджувати нові електронні сервіси для бізнесу», - повідомив Олег Дробот.



Також, за словами віцемера, у Харкові почали будувати масштабний інноваційний проєкт «Екополіс ХТЗ», який поєднає індустріальний парк, освітній простір та бізнес-інкубатор, щоб буде дуже важливо для розвитку підприємництва у місті.



Як повідомила заступник міністра цифровий трансформації, в майбутньому Центри підтримки підприємців планується відкрити в різних містах країни. Планується, що до кінця року почнуть працювати ще два. Зараз ведуться переговори з семи регіонами, і до кінця літа в міністерстві оголосять, де саме побудують центри «Дія.Бізнес». Поки в харківський центр можуть звертатися жителі сусідніх областей.



Сьогодні в центрі проходять перші практичні лекції та презентації. Теми - «Державна фінансова підтримка підприємців. Особливості надання та альтернативи», «Місцевий економічний розвиток. Навіщо потрібні програми сприяння розвитку підприємництва», «Старт бізнесу в Діджитал в сучасних умовах», «COVID-19 VS бізнес: безповоротні кошти балансу і розвитку», «Донори і ефективна робота з ними», «Маркетинг для малого та середнього бізнесу в умовах карантину» та ін. Захід транспліруется на сторінці «Дія.Бізнес» в «Facebook». Там можна стежити за новинами та анонсами заходів в центрі.



Зазначимо, що Центр підтримки підприємців розташований за адресою: вул. Сумська, 65. Працює щодня з 9:00 до 18:00.