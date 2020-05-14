Представництво ЄС проводить безкоштовні онлайн-лекції

Представництво ЄС в Україні проводить онлайн-заходи до Дня Європи.
Наступного тижня, з понеділка до середи, пройдуть онлайн-уроки на різні теми:
- 18 травня «Права людини - основа європейських цінностей» - про інклюзію в освіті, її реалізацію та захист своїх прав. Початок - о 12:00.
- 19 травня «Лідерство та робота в команді: як це працює» - про важливі якості, навички та як надихати команду на успіх. Початок - о 15:00.
- 20 травня «Простір толерантності: на шляху до європейських цінностей» - про подолання стереотипів і боротьбу з дискримінацією. Початок - о 15:00.
Щоб прослухати лекції, реєструватися не потрібно, але щоб отримати нагадування в день заходу, необхідно заповнити форму за посиланням.
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