14.05.2020 13:23

Представництво ЄС проводить безкоштовні онлайн-лекції

Представництво ЄС в Україні проводить онлайн-заходи до Дня Європи.



://city.kharkov.ua

Наступного тижня, з понеділка до середи, пройдуть онлайн-уроки на різні теми:

- 18 травня «Права людини - основа європейських цінностей» - про інклюзію в освіті, її реалізацію та захист своїх прав. Початок - о 12:00.



- 19 травня «Лідерство та робота в команді: як це працює» - про важливі якості, навички та як надихати команду на успіх. Початок - о 15:00.



- 20 травня «Простір толерантності: на шляху до європейських цінностей» - про подолання стереотипів і боротьбу з дискримінацією. Початок - о 15:00.



Щоб прослухати лекції, реєструватися не потрібно, але щоб отримати нагадування в день заходу, необхідно заповнити форму за посиланням.