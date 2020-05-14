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14.05.2020  13:23   

Представництво ЄС проводить безкоштовні онлайн-лекції

Представництво ЄС в Україні проводить онлайн-заходи до Дня Європи.


://city.kharkov.ua

Наступного тижня, з понеділка до середи, пройдуть онлайн-уроки на різні теми:

- 18 травня «Права людини - основа європейських цінностей» - про інклюзію в освіті, її реалізацію та захист своїх прав. Початок - о 12:00.

- 19 травня «Лідерство та робота в команді: як це працює» - про важливі якості, навички та як надихати команду на успіх. Початок - о 15:00.

- 20 травня «Простір толерантності: на шляху до європейських цінностей» - про подолання стереотипів і боротьбу з дискримінацією. Початок - о 15:00. 

Щоб прослухати лекції, реєструватися не потрібно, але щоб отримати нагадування в день заходу, необхідно заповнити форму за посиланням.

Крім того, ті, хто прагне побудувати успішну кар’єру, продовжити освіту в ЄС, створити власний бізнес, цікавиться волонтерством в ЄС, може взяти участь в онлайн-заході «Дні кар’єри ЄС» з цікавими спікерами, корисними тренінгами та дискусіями. Онлайн-захід  пройде 15 та 26 травня. Участь у ньому - безкоштовна. 

Також зараз Представництво ЄС проводить вікторину, присвячену Євросоюзу. Три найкращі знавці у кожній віковій категорії отримають сувеніри. 
Источник:   ХГС
 Тэги:  представительство, ес, харьков, лекция, день
 
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