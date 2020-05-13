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13.05.2020  10:43   

Співробітники міськради пройдуть курс для роботи з відкритими даними

Департамент цифрової трансформації запустив двотижневий онлайн-курс для службовців Харківської міської ради «OpenDataSchool» (Школа відкритих даних).


://city.kharkov.ua

Він включає чотири модулі, пов'язані з політикою відкритих даних, підготовкою наборів даних до оприлюднення, роботою з порталом відкритих даних, основами аналізу та візуалізації відкритих даних. Також учасники отримають базові знання з підготовки, публікації та використання наборів відкритих даних.

Як повідомили у КЗ «Офіс реформ Харкова», відкриті дані - один із пріоритетних напрямків у сфері електронної демократії, що дозволяє підвищити рівень відкритості роботи органів місцевого самоврядування, а також обізнаність та зацікавленість містян у житті громади. Для того щоб скористатися цими можливостями, службовці мають публікувати дані належної якості. Важливо одночасно забезпечувати повноту наборів і захист конфіденційної інформації. Саме тому було вирішено провести курс «OpenDataSchool». 

Організатори курсу - Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради за підтримки та на основі досвіду програми «Відкриті дані для розвитку міст», що реалізується ГО «Агенція журналістики даних» у рамках проєкту USAID «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)».

Источник:   ХГС
 Тэги:  власть, сотрудники, горсовет, работа, данные, курсы
 
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